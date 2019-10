Tien doelpunten bij Audacia - Jong Brabant: 'Normaal win je als je vier keer scoort’

Hoewel Jong Brabant over heel de wedstrijd gezien de gevaarlijkste ploeg was, was een gelijkspel een terechte uitslag geweest. ,,Ik vond ons helemaal niet slecht spelen”, aldus de trefzekere Audacia-spits Ward Ketelaars. ,,Aan de meeste tegengoals konden wij niets doen of vielen ongelukkig. Met name die penalty van hen was zuur.”