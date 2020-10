Tien spelers De Rakt slepen drie punten in slotfase over de streep

Gassel – FC De Rakt 1-2 (1-1) 25. 1-0, 40. 1-1 Jorg Verhoeven, 90. Rens van de Rakt 1-2. Bijzonder: Rood Robin van der Ven FC De Rakt.

FC De Rakt pakte vorige week de eerste drie punten en deed dat afgelopen zondag weer. ,,We hebben vandaag niet goed gespeeld. In de eerste helft verloren we veel duels en waren we slordig met balbezit. Misschien was een gelijkspel wel verdiend geweest. Maar als je in de laatste seconde met tien man de winnende scoort, dan voelt dat wel heel lekker”, aldus trainer Marijnissen.

Festilent – SCMH 1-1 (1-0) 34. Hidde van Dongen 1-0, 86. 1-1 Pieter van de Velden 1-1. Bijzonder: Bram Geurts (Festilent) mist penalty.

Festilent-trainer Edwin Peters kookte van woede na afloop van de wedstrijd. ,,We hebben de wedstrijden onnodig uit handen gegeven. In de laatste minuut moet je een bal wegrossen. Dat doen we niet en krijgen we de 1-1 via een scrimmage tegen. Ja, dan baal je. Zeker omdat je ook een penalty mist.”

Zijn college Tom van Dalen van SCHM is wel trots. ,,Je speelt tegen een titelkandidaat en we hebben aardig gevoetbald. We hebben niet veel gecreëerd, maar we herpakten ons goed.” SCMH kreeg in de slotfase nog wel een kans op 1-2, maar de lat voorkwam de treffer.

Cito – SES 4-3 (3-1) 15. Alpen Alici 1-0, 25. 1-1, 30. Murat Korkmaz 2-1, 40. Younesse Ettahouri 3-1, 55. 3-2, 60. Armin Alibasic 4-2, 90. 4-3. Bijzonder: Murat Korkmaz (Cito) mist penalty.

,,Het was een verdiende overwinning”, vond Cito-trainer Yavuz Demirci. “We gaan met een 3-1 voorsprong de rust in en als je na rust er nog een in schiet, dan weet je dat het klaar is. Korkmaz mist helaas een penalty waardoor het 3-1 blijft en vlak daarna scoort SES de 3-2. Uiteindelijk weten we de wedstrijd over de streep te trekken. Ik moet de jongens van SES wel echt een compliment geven, want ze bleven maar gaan”, aldus Demirci.

Vorstenbossche Boys – Herpinia 1-3 (1-1) 7. Rowdy Megens 0-1, 12. Kaj van der Ven 1-1, 60. Rowdy Megens 1-2, 85. Jelco Danen 1-3.

De wedstrijd werd op het sociale mediakanaal van Vorstenbossche Boys uitgezonden, tot groot genoegen van een van de spelers van Herpinia. ,,De vader van een van mijn spelers vroeg of iemand een facebookaccount aan kon maken voor hem, zodat hij de wedstrijd van zijn zoon kon zien,” vertelt Herpinia-trainer lachend.

Of de betreffende vader genoten heeft van de wedstrijd is niet bekend, maar trainer Dennis Meijer van Vorstenbossche Boys in ieder geval niet. ,,Ik vond het een saaie wedstrijd en baalde van het resultaat. We hebben ons niet aan de afspraken gehouden en vond ons slordig. Maar goed, het is een leermoment voor onze jongens”, aldus Meijer.

Achilles Reek – Juliana Mill 1-2 (0-2) 6. 0-1, 22. 0-2, 87. Roy de Haas 1-2.

,,We kwamen vandaag tekort en hebben niet veel gecreëerd. Dat moet anders, want anders kun je geen wedstrijd winnen. We blijven kritisch kijken van wat we zowel aanvallend als verdedigend beter kunnen doen, maar er is er geen rede paniek”, geeft Achilles Reek-coach Lenard Weber aan na de wedstrijd.

