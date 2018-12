Tienklapper voor Zuilichem, Brakel wint tiende duel op rij

Well – Brakel 0-3 (0-2). 16. Jasper Gouda Quint 0-1, 42. Jasper Gouda Quint 0-2, 84. Jasper Gouda Quint 0-3.



Moment van de wedstrijd: Voor Well-trainer Edwin van de Braak was dat de 0-2. ,,Daar gingen onze aspiraties voor de tweede helft. Bij 0-2 is het gespeeld, zeker als je weet dat je niet in de wedstrijd zit.”

Bij Brakel was er een ander moment van de wedstrijd en dat vond plaats achteraf. Brakel-trainer Hans de Jong had zijn spelers de belofte gedaan dat hij de voetbalschoenen van zijn spelers ging wassen als ze erin slaagden om tien duels achter elkaar te winnen. Dus kon hij na de zege tegen Well aan de bak.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Koploper Brakel won voor de tiende keer op rij en heeft acht punten voorsprong op nummer twee Groot-Ammers. Dankzij zijn drie treffers staat Jasper Gouda Quint al op vijftien competitietreffers dit seizoen.

Volledig scherm Brakel-trainer Hans de Jong is de schoenen van zijn spelers aan het poetsen. Iets wat hij beloofde te doen als ze tien duels op rij zouden winnen. © vv Brakel

ASH – Herovina 3-3 (2-1). 14. Folkert van der Werf 1-0, 26. Danny Bijl 2-0, 43. Kevin Steenbruggen 2-1, 55. Hans van Kranenburg 3-1, 83. Kevin Steenbruggen 3-2, 89. Frank Clements 3-3. Rode kaart: 60. Coen de Ridder (Herovina, twee keer geel).

Moment van de wedstrijd: ,,Mijn wissels pakten niet goed uit”, bekende ASH-trainer Ron Laros. ,,Dus dat mag ik mezelf aanrekenen. Ik haalde er voorin twee jongens uit en hun vervangers konden niet voor dezelfde dreiging zorgen.”

Herovina-trainer Glenn Calor vond de 2-1 bepalend. ,,Vanaf toen realiseerden we ons dat we iets anders moesten brengen dan dat we daarvoor hadden gedaan. Het was bij ons daarvoor heel slap. De jongens hadden de derby in hun agenda genoteerd, maar daar zag ik niets van terug. Het ontbrak bij ons aan overtuiging.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Herovina wist met tien spelers een 3-1 achterstand ongedaan te maken en nog een punt te pakken.

Leerdam Sport’55 – Kerkwijk 4-2 (1-2). 1. Petro Ilir 1-0, 29. Michel van den Hanenberg 1-1, 40. Aart de Jong 1-2, 69. Omer Faruk Duman 2-2, 75. Efrath Malawau 3-2 (pen.), 85. Devrim Karabacak 4-2.

Moment van de wedstrijd: ,,De strafschop”, vond Kerkwijk-leider Marc de Bijl. ,,Hij was terecht, maar er knakte wel iets bij ons.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Het was een wedstrijd met pieken en dalen”, zag De Bijl. ,,De ene keer waren wij bovenliggend en dan waren zij weer de bovenliggende partij. Na rust toonde Leerdam meer de wil om te winnen dan wij dat deden.”

Zuilichem – RKVSC 10-2 (2-0). 11. Maurits van Heusden 1-0, 35. Peter van de Laar 2-0, 55. Max van Zanten 3-0, 57. Michel Kooijman 4-0, 68. Max van Zanten 5-0, 70. Carlo van Heusden 6-0, 72. Michel Kooijman 7-0, 73. Adil 7-1, 75. Carlo van Heusden 8-1, 78. Erik van Dalen 9-1, 79. Peter Noijen 9-2, 80. Erik van Dalen 10-2.

Moment van de wedstrijd: In de slotfase volgden de doelpunten elkaar in rap tempo op.