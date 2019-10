Tiental Achilles Veen sluit terug aan bij subtop dankzij twee treffers Thomas de Man

zaterdag 1C Nivo Sparta ziet ‘te veel ideale schoonzoon­tjes’, Almkerk en WNC schieten weinig op met gelijkspel

19:45 Vorig jaar overklaste Almkerk tegenstander WNC nog met 5-2. Dit keer was er weinig krachtsverschil tussen beide ploegen. Bij GRC 14 en Nivo Sparta was dat verschil wel degelijk aanwezig in de tweede helft.