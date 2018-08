Tiental Dongen ten onder in Tiel

Op papier kon Dongen het seizoen niet veel moeilijker beginnen. Op bezoek in Tiel trof het met TEC een de degradant uit de Tweede Divisie, direct een van de titelkandidaten dit seizoen. De ploeg van Ruud Kaiser, die startte met zeven spelers die vorig seizoen ook in de basiself stonden, begon een tikkeltje nerveus aan de wedstrijd.

Lees ook Dongen verliest van Heemskerk in voorronde KNVB-beker Lees meer

Binnen twintig minuten keken de ietwat geïmponeerde Kanaries al tegen een 2-0 achterstand aan. In minuut acht kon Wimilio Vink na een uitgespeelde aanval de bal makkelijk langs doelman Wessel Sprangers schuiven en drie minuten later profiteerde Serhat Koç van een verdedigingsfout en was het al 2-0. Hierna herpakte Dongen zich. Rémon Koenen zorgde in minuut 21 met een boogballetje voor de aansluitingstreffer: 2-1.

Dubieus penaltymoment

In het restant van de eerste helft wisten de blauwgelen het duel te controleren en lieten de nieuwelingen van de Kanaries zich zien in positieve zin. Een dubieus penaltymoment kort na rust maakte al snel een einde aan het vertrouwen in het vervolg van een Dongense comeback.