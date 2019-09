Tiental Gudok speelt gelijk tegen tiental Dubbeldam

Zondag 3BDe wedstrijd Dubbeldam - Gudok is zondagmiddag geëindigd in een gelijkspel. Beide ploegen stapten van het veld met een man minder. Aan beide kanten viel een rode kaart.

Dubbeldam - Gudok 2-2 (1-0). 59. Koen Verstappen 1-1, 69. Pepijn Louer 1-2.

Vooraf zou Gudok-trainer Ronald Boudewijn tekenen voor een punt bij Dubbeldam, dat vorige week Gilze met veel machtsvertoon versloeg. ,,Achteraf niet”, baalde Boudewijn. ,,Zij kwamen op voorsprong door een foutje van ons. Uiteindelijk maakten zij, toen we al tien tegen tien speelden, met een aparte omhaal 2-2. Geen Marco van Basten-omhaal hoor, maar wel de 2-2 wat de eindstand van een open wedstrijd bleek te zijn.”

Het bijzondere aan de wedstrijd was dat beide ploegen met een man minder eindigden. Dubbeldam kreeg direct rood vanwege een doorgebroken speler en bij Gudok mocht Norris Hennekam vroegtijdig douchen na twee gele kaarten. ,,Die eerste was voor een overtreding en die tweede vanwege commentaar op de scheidsrechter”, aldus Boudewijn. ,,Al met al hadden we hier wel kunnen en misschien moeten winnen.”

RCD – Be-Ready 2-2 (1-1) 32. Mitch Bos 1-0, 36. Thomas Vergunst 1-1, 73. Shujendly Martis 2-1, 83. Richard Jansen 2-2. Rood: twee spelers van RCD.

,,We hebben tien minuten tegen negen spelers gevoetbald”, zegt trainer Marco Vershuren. ,,Dat hebben we niet goed uitgespeeld. RCD was gehaaid, traineerde het spel veel. Daardoor werden we telkens uit ons ritme gehaald.” Die rode kaarten waren inherent aan het spel van de thuisclub, vond Verschuren. ,,RCD zette het mes erop. Tel daar een spekgladde en natte grasmat bij, dan heb je bij slidings zo een kaartje te pakken.”

UVV - Gilze 1-4 (1-1). 43. Stan de Kock 1-1, 50. Remco van Hoek 1-2, 65. Willem van Eijck 1-3, 85. Tom van Gestel 1-4.

Gilze revancheerde zichzelf op een perfecte manier na de ruime nederlaag van vorige week tegen Dubbeldam. ,,We verzuimden nog om met een grotere uitslag te winnen, maar het is goed om te zien dat we deze wedstrijd, na een achterstand, om weten te buigen”, aldus Gilze-coach Jeremy Buchly.

Het bijzondere aan de wedstrijd was het spekgladde veld. ,,Maar daar hadden beide ploegen last van”, nuanceerde Buchly. ,,Gelukkig hebben we het allemaal overleefd”, grapte hij.

ZIGO - Irene’58 1-1 (1-1). 45. Nick van Gestel 1-1.

Uiteindelijk konden beide ploegen leven met een gelijkspel, vond ZIGO-trainer Rob van Belkom. ,,Al denk ik dat wij de meeste en betere kansen hadden”, zei hij. ,,Irene hanteerde voornamelijk de lange bal. Voor ons is het gewoon zaak dat alle, jeugdige neuzen zo snel mogelijk dezelfde kant op komen te staan.”