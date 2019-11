Tiental Kerkwijk maakt achterstand ongedaan tegen Herovina, slotoffensief Well komt te laat

Herovina - Kerkwijk 2-2 (1-1). 9. Coen de Ridder 1-0, 18. Maikel Valkis 1-1, 68. Jesse van Vliet 2-1, 83. Aart de Jong 2-2 (pen.). Rode kaart: 36. Corne van Hemert (Kerkwijk).

,,Een zuur puntje”, oordeelde een teleurgestelde Herovina-leider Roland van den Dool. ,,We hadden moeten winnen, want we kregen een hoop mogelijkheden.” Kerkwijk-leider Marc de Bijl was juist blij met het gelijkspel. ,,Tot de rode kaart was het een wedstrijd die op en neer ging. Na de rode kaart was het zaak om zonder verdere schade de rust te halen. Vervolgens hadden we het verdedigend weggezet en was de tweede helft vooral overleven. Na de 2-1 hadden we onze rug gerecht.”

Well - Noordeloos 1-2 (0-0). 60. Mergim Shala 0-1, 62. Mergim Shala 0-2, 84. Stefan Wilmink 1-2.

Well kreeg voor de vierde keer in vier thuiswedstrijden twee tegendoelpunten. ,,We grossieren in tegendoelpunten en scoren te weinig”, merkte Well-trainer André van Vugt op. ,,Het verlies was wederom onnodig, omdat we de doelpunten zelf weggaven. Na de 0-2 wist je dat het een lastig verhaal gaat worden. Na de 1-2 van Stefan Wilmink uit een vrije trap kwam het geloof terug. We gingen pompen, maar echte kansen kregen we niet meer.”

Asperen - ASH 3-0 (1-0). 2. Gerard Breider 1-0, 75. 2-0 Gerard Breider, 85. 3-0 Carlo van Santen.

,,Er waren veel kansen over en weer”, vertelde ASH-trainer Ron Laros. ,,Zij waren alleen dodelijk in de afronding, terwijl wij ongelukkig waren. Ik moest zelfs verdediger Gert-Jan van Oort als spits opstellen. Hij deed het goed, maar kon niet scoren. Na de 2-0 was het klaar.”