Tiental van Real Lunet sneuvelt in slotfase, persoonlijke fouten kosten CHC de kop

Tweede klasse FIn de Tweede klasse F beleefde CHC op het eigen sportpark een vervelende middag. Naar eigen zeggen was de ploeg de bovenliggende partij, maar een gemiste penalty en persoonlijke fouten werden CHC fataal. Real Lunet speelde bijna de hele wedstrijd met tien man en verloor in de slotminuten.

DAW - Emplina 1-1 (0-0). 58. Said Ali Hussein 0-1, 65. 1-1.

Emplina-coach Jeroen van Bezouwen kampt nog steeds met een flinke waslijst aan afwezigen, waardoor het voor de oefenmeester puzzelen geblazen was op bezoek bij DAW. ,,Qua resultaat ben ik zeker niet ontevreden. Wel kregen we te snel de 1-1 tegen na de openingstreffer van Said. De laatste twintig minuten liepen we op ons tandvlees, maar we hielden stand.”

CHC - Prinses Irene 2-4 (0-1). 27. 0-1, 65. Kevin Kuiper 1-1, 67. 1-2, 69. Wesley Meeuwsen 2-2, 75. 2-3, 90. 2-4. Bijz. Wesley Meeuwsen (CHC) mist penalty in 26e minuut.

,,Alle tegengoals kwamen voort uit een persoonlijke fout. Je moet erbij geweest zijn om te geloven dat we hebben verloren. We waren namelijk de bovenliggende partij. Bij de 1-1 van Kevin Kuiper hadden we het gevoel dat we door zouden drukken, maar een minuut later lag de bal bij ons alweer in het net”, sprak CHC-coach Fatah Hadouir.

EVVC - Vianen Vooruit 1-1 (0-0). 61. Rob van Dijk 1-0, 88. Rik Renirie 1-1.

EVVC verdiende volgens trainer/coach Antwan van Rijn drie punten tegen directe concurrent Vianen Vooruit, maar zover kwam het niet. ,,Wij maakten de meeste aanspraak op een overwinning en hebben absoluut kansen gehad om onze 1-0 voorsprong te vergroten.” Een pluspunt voor de coach was de rentree van Rob van Dijk, die meteen trefzeker was.

Helvoirt - Volharding 1-1 (0-1). 23. 0-1, 87. Menno van Hattum 1-1.

Helvoirt-coach Henk van Hattum had voor de hele selectie van Helvoirt kaarten geregeld voor het Rebirth festival in Helvoirt. ,,Met een man of 45 gaan we daar het gelijkspel tegen Volharding even goed vieren. We hebben een prima wedstrijd gespeeld en Volharding vooral na rust continue onder druk gezet”, aldus de coach, die het zelf overigens niet te laat zal maken. ,,Een paar biertjes en dan is het voor deze opa mooi geweest.”

Olympia’18 - Real Lunet 2-0 (0-0). 80. 1-0, 89. 2-0. Rode kaart: 13. Daniel Kengawe (Real Lunet).

Real Lunet-coach Glenn Simon voorziet enkele zware weken, in verband met de ramadan. ,,Meerdere spelers uit onze selectie doen eraan mee. Vandaag heeft iedereen zijn stinkende best gedaan, maar na ruim een halfuur was bij sommigen de energie al een stuk minder.”

Simon wordt komend seizoen overigens opgevolgd door een oude bekende: Carlo Derby. Samen met Donny de Fretes (huidige trainer/coach van het 2e elftal van Real Lunet) zal Derby de kar gaan trekken bij het vaandelteam van de Vughtse club.