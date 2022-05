Tijdperk van gebroeders Vos bij OKSV ten einde: ‘De cirkel is rond’

Derde klasse C Zwaluw VFC ziet goal in blessure­tijd afgekeurd worden en scoort in 98e minuut alsnog de winnende

Het was een bizarre slotfase vandaag in Vught. Na negentig minuten stond er 2-2 op het scorebord, maar dat was niet de uitslag. Zwaluw scoorde eerste in de 91e minuut, maar die goal werd afgekeurd. Nog dieper in blessuretijd maakte de thuisploeg alsnog de winnende.

22 mei