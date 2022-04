Tilburgse derby tussen 't Zand en Sarto in evenwicht, maar thuisploeg voelt zich toch de verliezer

Overzicht vrouwenvoetbal ‘t Zand rekent in de eerste helft af met Nooit Gedacht en UDI'19 wint weer ruim van Eldenia 2

Het was een enerverende openingsfase bij de wedstrijd tussen de vrouwen van Nooit Gedacht en sc 't Zand. Na tien minuten stond er al 1-2 op het scorebord en vlak voor rust complementeerde Nadia Cools haar hattrick. Zoveel als er in de eerste helft gebeurde, zo weinig gebeurde er in de tweede helft en het bleef bij 1-3.

