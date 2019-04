Tilburgse voetbalclub WSJ met 48-jarige keeper op goal slikt 27 tegendoelpunten in één week tijd: 3-13 en 14-2

Ondanks de nieuwe monsternederlaag zag WSJ-coach Dennis van Ierland een lichtpuntje. ,,Vergeleken met vorige week werd er vandaag wel hard gewerkt‘’. In totaal moest het elftal van Van Ierland 27 tegendoelpunten slikken in de twee ontmoetingen tegen Den Dungen. Waar vorige week de vaste keeper nog onder de lat stond, nam in de tweede wedstrijd de 48-jarige Patrick Tempelaars de honneurs waar. Ook hij kon een nieuwe nederlaag niet voorkomen. Je kan het de sluitpost ook niet kwalijk nemen. Normaal staat hij tussen de palen bij het vierde elftal van de club.

Hattrick voor debutant

Bij Den Dungen was men na afloop natuurlijk zeer tevreden. Al was dat in de rust wel anders. ,,In de kleedkamer heb ik alleen gezegd: ‘Ik ben pissig, maar kom zelf maar met oplossingen’”, vertelde Den Dungen-trainer Ben Hoek. ,,Dat pakten ze goed op, want na een kwartier vielen er al vier doelpunten.” Opvallend was de entree van de eerstejaars A-junior Björn de Kort, die vanmiddag na zestig minuten zijn debuut maakte en vervolgens drie doelpunten maakte. Ook Reinier Groenendaal en Jeffrey Sterks scoorden drie Dungense doelpunten, Tom Schuurmans en Loek van Grinsven maakten er ieder twee en Yoeri van Grinsven maakte één doelpunt. De veertiende treffer was een eigen doelpunt. ,,Na de ruime uitslag van vorige week vind ik het erg knap hoe de jongens hun focus hebben gehouden”, aldus Hoek.