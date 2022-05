Timen Beijes na acht jaar uit noodzaak weer onder de lat: ,,Ik heb best iets unieks neergezet”

Tweede klasse E WSC lijkt veilig na minimale overwin­ning op Beek Vooruit: acht punten voorsprong met nog drie wedstrij­den te gaan

Echt zenuwachtig zijn ze bij WSC al even niet meer. Het gat naar de streep was al even comfortabel, maar lijkt nu onoverbrugbaar geworden. De ploeg van peter Verzijl staat acht punten voor op concurrent Bavel en er zijn nog drie wedstrijden te gaan. Meer heeft WSC niet om voor te spelen, want het gat naar boven bedraagt inmiddels dertien punten.

15 mei