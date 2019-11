Timmermans keert na halfjaar terug bij Audacia en is meteen belangrijk

Audacia – GSBW 4-4 (2-2). 12. Tymen van Loon 0-1, 26. Ward Ketelaars 1-1, 38. Bram Swinkels 2-1, 38. Igor van Loon 2-2, 53. Harm Egbregts 3-2, 68. Igor van Loon 3-3, 77. Milan van Boxtel 3-4, 87. Stan Timmermans 4-4.

,,We hebben vandaag ver onder ons niveau gespeeld en ik vind het te makkelijk om excuses te zoeken zoals een slecht speelveld. We beschikken over meer kwaliteit dan Audacia maar als we zoveel persoonlijke fouten maken en niet de absolute wil hebben om te winnen, kun je met alle respect ook tegen Audacia punten verliezen. Ik neem het mezelf kwalijk dat de boodschap van onderschatting blijkbaar niet goed is over gekomen”, zei GSBW-trainer Dennis de Bruijn.

,,Een beter GSBW heeft nagelaten om Audacia de das om te doen. GSBW was zeker de eerste helft de betere partij maat ondanks dat stond t met rust 2-2 . We miste Gijs Outmayer, een van de sterkhouders, en waren blij met 2-2 met rust. Na rust was het een open wedstrijd waarin we met heel hard werken een punt haalde”, aldus Audacia-trainer Hans Richters.

Stan Timmermans maakte na een halfjaar zijn rentree en was meteen belangrijk met de late gelijkmaker.

SV Reeshof – Gesta 6-1 (3-0). 14. Niels Mutsaers 1-0, 24. Koen van de Otterlo 2-0, 42. Koen van de Otterlo 3-0, 78. Roy Staps 4-1, 86 Roy Staps 5-1, 87. Jim Smulders 6-1.

,,Na wat mindere resultaten hebben we het weer opgepakt. Vooral mijn middenveld was vandaag heel goed en we hebben eigenlijk niks weggegeven. Er komen wat jongens ook weer terug van blessures en meer concurrentie is natuurlijk altijd goed”, zei Reeshof-trainer Jurgen Bouwens.

Niels Mutsaers stond voor het eerst weer in de basis en maakte meteen een doelpunt.

OVC’26 – Tuldania 4-3 (1-1). 10. Niek van de Weerdenburg 1-0, 40. Pieter Abrahams 1-1, 52. Rien van der Wouw 1-2, 64. Niek van de Weerdenburg 2-2, 76. Thijs van Lisdonk 3-2, 88. Pieter Abrahams 3-3, 90. Niek van de Weerdenburg 4-3.

,,Het was enorm spannend, maar we moeten het eigenlijk eerder afmaken. We waren beter, maar zij waren enorm gevaarlijk in de counter. Leuk dat we nu even bovenaan staan, maar het is eigenlijk een week te laat”, zei OVC’26-trainer Rob van der Kaaij.

Niek van de Weerdenburg was de gevierde man aan de kant van OVC’26. Normaal gesproken is het de linksback van de Tilburgers, maar vanwege blessures was hij de gelegenheidsspits.

,,Het is natuurlijk balen, maar we hebben goed partij geboden. Ik denk dat een punt verdiend was geweest, maar we kunnen hier wel mee door”, zei Tuldania-coach Kees Mollen.

Spoordonkse Boys – Viola 2-2 (0-2). 6. Tim Oomen 0-1, 23. Justin Meeuwissen 0-2, 52. Roel van Nunen 1-2, 62. Roel van Nunen 2-2.

,,Het is toch balen als je kijkt naar het scoreverloop, maar we wisten dat ze zouden komen in de tweede helft. Van tevoren teken je zeker voor een punt hier, dus ik ben content. Dit zijn in principe niet de ploegen tegen wie wij de punten moeten pakken”, zei Viola-trainer Richard de Beer.

,,Gezien een scoreverloop is een punt terecht, maar we krijgen in de slotfase echt nog de kansen om te winnen. Wel mooi dat we laten zien een 0-2 achterstand nog om te kunnen buigen, maar we laten natuurlijk twee kostbare punten liggen. Iedereen kan van iedereen winnen in deze competitie en dat is maar weer gebleken”, aldus Spoordonkse Boys trainer Coen Vos.

Riel – WSJ 2-3 (2-1). 24. Abdel Bachrioui 0-1, 25. Tim Hoes 1-1, 44. Bart Rutten 2-1, 75. Bram van der Aa 2-2, 85. Najib Allouchi 2-3.

,,Het leek er lang niet op dat het nog spannend zou worden. We moeten de wedstrijd in de tweede helft gewoon dood maken, maar dat laten we na. Een doelpunt geeft je normaalgesproken vleugels en toen zij de 2-2 maakte gebeurde bij ons het tegenovergestelde”, zei Riel-trainer Nick van Vugt.

Chaam – Were Di 3-3 (0-2). 1. Sem van Eijck 0-1, 33. Joep Kuijpers 0-2, 46. Marijn Stenvert 0-3.

,,Dit kan natuurlijk niet. We doen het helemaal zelf en dat is lastig. Op een of andere manier raken we in paniek en geven we de 0-3 voorsprong uit handen. De oplossing is denk ik gewoon een keer winnen. We kunnen denk ik gewoon meedraaien bovenin” zei Were Di-trainer Ivo Bouckaert.

Het was alweer het vierde gelijkspel op rij voor Were Di.

Jong Brabant – RKDSV 0-1 (0-1). 27. Stijn Janssen 0-1 (pen.).

,,Dit verlies valt wel goed. We hebben vandaag tegen onszelf gevoetbald denk ik. In de eerste helft doen we niet wat we hebben afgesproken en in de tweede helft hebben we vooral een beetje pech. Het geluk wat we in de afgelopen wedstrijden hebben gehad, hadden we vandaag in de vorm van pech. We moeten er niet te lang van wakker liggen”, zei Jong Brabant-trainer Boy van de Bogaard.