Timmermans stopt niet alleen bij DSC, maar met trainen in zijn geheel

Dennis Dekkers verkast van Best Vooruit naar Sarto

4 februari Dennis Dekkers, nu nog werkzaam bij eersteklasser Best Vooruit, is vanaf komend seizoen hoofdtrainer van het eveneens in de eerste klasse uitkomende Tilburgse Sarto. De 47-jarige oefenmeester uit Waspik is bezig aan zijn derde seizoen bij Best Vooruit, waar Miguel van den Dungen zijn opvolger wordt.