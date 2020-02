Tis Family-trio compleet: oud-internationals Felomina en Van Eijma komend seizoen naar Real Lunet

Overzicht | Roda Boys/Bommelwaard weet weer wat winnen is, driepunter Kozakken Boys

19:01 Na bijna twee maanden zonder weet Roda Boys/Bommelerwaard weer hoe het zoet van een overwinning proeft. Door de zege verschaft de ploeg van trainer Jorco de Kok zichzelf weer even wat lucht. In de eerste klasse verlaat Nivo Sparta met zevenmijlslaarzen aan de nacompetitiezone. Dat en meer in het overzicht.