‘Titelkandidaat’ Reeshof nipt langs Audacia

Audacia – Reeshof 0-1 (0-0). 55. Koen van Otterlo 0-1.

,,Het was een zwaarbevochten zege vandaag. Complimenten naar Audacia, want ze hebben het ons enorm moeilijk gemaakt om te voetballen. We waren prima in de eerste helft met veel balbezit en kansen. We scoren uiteindelijk via een goede uitbraak, maar hadden het laatste kwartier voorin weinig meer te brengen. We stonden goed compact achterin en konden zo de overwinning voer de streep trekken. Zij hadden voor de werklust misschien een punt verdiend, maar creëerde uiteindelijk niet heel veel”, vertelt Reeshof-trainer Jurgen Bouwens.

,,Vandaag gespeeld tegen kampioenskandidaat Reeshof. In de eerste helft was het een gelijk opgaande wedstrijd met kansen voor beide teams. De ruststand was 0-0 waar het ook 1-1 of 2-2 had kunnen zijn. Beide ploegen waren niet in staat om de keeper te passeren. Begin van de tweede helft kregen we het moeilijker, maar keeper Giel Ketelaars was in een bloedvorm. Geheel uit t niets scoorde zij de 0-1. Audacia probeerde zich te herpakken, maar de Tilburgse verdediging wilde niet knakken. Zo bleef het bij 0-1 en nam de Reeshof de gelukkige overwinning mee naar huis waar het jonge Audacia misschien wel een puntje had verdiend voor hun gruwelijke inzet”, aldus Audacia-trainer Hans Richters.

OVC’26 – Viola 4-3 (1-0). 32. Niek van de Weerdenburg 1-0, 50. Michael Smulders 2-0, 60. Remco Meeuwsen 2-1 (pen.), 70. Nassereddine El Haddadi 3-1, 83. Corné Akkermans 4-1, 86. Chris Schellekens 4-2, 90. Cobus Leijten 4-3.

,,We voetbalden prima en Viola voetbalde prima mee. Zij gingen wat eerder hangen en wij drukte wat meer. Zo werd het 1-0 en daarna gingen zij wat meer risico nemen. Toen zag je bij ons de ervaring en gingen we slim om met de ruimtes die er kwamen. We waren efficiënter en liepen we uit, maar dan zijn de hoofden al in de kleedkamer en werd het toch nog billenknijpen. Ze waren ook conditioneel wat sterker, maar gelukkig trekken we de overwinning over de streep”, vindt OVC’26-trainer Rob van der Kaaij.

Viola-trainer Dennis de Bruijn is het daarmee eens: ,, De eerste helft stond onze verdedigende organisatie goed en geven we nagenoeg niks weg. Na de 4-1 leek de wedstrijd gespeeld maar mijn ploeg toonde veerkracht. We bleken fitter dan OVC en de aanvallende wissels pakten in die zin goed uit dat we er nog bijna een gelijkspel uit konden slepen maar na de 4-3 kregen we helaas geen tijd meer om een punt mee te nemen naar Alphen. Ondanks de nederlaag heb ik veel positieve gezien waar we verder op kunnen bouwen.”

Chaam – Riel 2-1 (1-1). 33. Bram Rutten 1-1.

,,Na goede wedstrijden in de beker hadden we vandaag op meer gehoopt en misschien wel gerekend. In de eerste helft waren we de betere ploeg, maar zit erg veel tegen. We gaan met 1-1 rusten en komen de kleedkamer uit met de gedachte dat we de wedstrijd echt nog voer de streep gaan trekken. Zij lieten het initiatief aan ons in de tweede helft en daar wisten we ons geen raad mee. Zij scoren dan uit een van hun enige uitbraken en dan sta je met lege handen. We waren aan de bal gewoon niet goed genoeg vandaag”, vertelt Riel-trainer Nick van Vugt.

Jong Brabant – WSJ 4-0 (1-0). 25. Zeger Vugts 1-0, 63. (e.d.) 2-0, 73. Khalid Korch 3-0, 87. Daan Roeffen 4-0.

,,We waren vandaag uiteindelijk op alle fronten beter dan WSJ denk ik. We vergeten heel lang om afstand te nemen en dan hou je een ploeg als WSJ levend. In de tweede helft beginnen zij goed en komen we goed weg met een bal op de lat. Bij 1-1 maak je het jezelf onnodig moeilijk. Na de 2-0 is hun verzet wel gebroken en lopen we makkelijk uit. We missen veel kansen vandaag, maar ben vooral blij dat we ze gecreëerd hebben”, zegt Jong Brabant-trainer Boy van den Bogaard.

,,Begin van de wedstrijd aan beiden kanten wel wat kansjes, maar binnen een half uur moest ik drie maal wisselen en niet de minste jongens. Dan loop je achter de feiten aan komen op 1-0 achterstand. Beginnen aan de tweede helft met een paar goede kansen, een bal op de lat en een kopbal net over. Dan valt de 2-0 aan de andere kant en toen was het gedaan en liep Jong Brabant uit”, vertelt Eric Roef, assistent-trainer van WSJ.

Were Di – Gloria UC 1-1 (1-0). 42. Jan van Kooij 1-0, 75. Max van Wijnen 1-1.

,,Ik ben blij met dit punt. Wij zijn dit jaar blij met elk punt dat we halen. We hebben een compleet nieuwe selectie met een gemiddelde leeftijd van negentien. De eerste helft waren we goed en geven we eigenlijk niks weg, maar gingen we zelf soms wat snel over tot de lange bal. Na een uur kregen we niet meer goed druk op de bal en gingen zij de lange bal spelen. Hij viel goed en zo werd het 1-1. Uiteindelijk hadden zij nog kunnen winnen, maar gelukkig hielden we nog een puntje over”, vertelt Were Di-trainer Ivo Bouckaert.

John Janssens, trainer van Gloria UC, baalde: ,,We hadden hier moeten winnen. We geven heel weinig kansen weg, maar daar scoren zij wel uit. We waren niet goed in de eerste helft, maar mijn ploeg toonde echt veerkracht. We gingen meer vooruit spelen en dat resulteerde in een gelijkmaker. Daarna gingen we met vier aanvallers spelen en bleven we drukken, maar lukte het niet meer. Het is voor iedereen ook weer even wennen om zo’n wedstrijd dan nog af te maken.”

Gesta – GSBW 2-3 (0-1). 43. Dion van Loon 0-1, 59. Milan van Boxtel 0-2, 75. Willem Kleijsen 2-3.

,,We begonnen goed en creëerden veel kansen in de eerste helft. We misten de scherpte voorin, maar kwamen vlak voor rust gelukkig wel op voorsprong. Na de 0-2 denk je dat je de wedstrijd uit kan voetballen, maar we verslapten. Zij vonden de aansluiting en daarna valt de bal nog een keer goed en wordt het 2-2. Daarna gingen we beter voetballen en kwamen we weer op voorsprong. Daarna hebben ze niet echt meer een kans gehad. Ze gaven vooral de lange bal en wij stonden goed. We hebben hard gewerkt en trekken met het hele team de overwinning over de streep”, zegt GSBW-trainer Patrick Marcelis.

Berkdijk – Blauw Wit’81 0-6.