Toemen zorgt voor tevredenheid bij Hilvaria

Mierlo Hout - Hilvaria 1-1 46. 1-0, 60. Max Toemen 1-1.

Hilvaria moest zondagmiddag terug naar huis met één punt maar je zal coach Koen van der Heijden niet horen klagen. ,,We zijn tevreden met een gelijkspel, uit bij Mierlo Hout en zeker gezien het veldspel. Zij starten beide helften beter, maar wij nemen beide keren naarmate tijd vordert wel de overhand. Zij hadden in de slotfase kans op de winnende goal, maar over het algemeen waren de grootste kansen voor Hilvaria.” Voor de neutrale kijker was het een leuk wedstrijd, al zegt Van der Heijden het zelf: ,,Wij wilden graag voetballen, zij ook. Zo werd er een mooie, interessante wedstrijd op de mat gelegd en daar ben ik blij mee.”

Braakhuizen - Beerse Boys 1-0 (1-0) 45. 1-0.

,,We begonnen na een kwartiertje de wedstrijd te domineren en dat hebben we volgehouden tot aan het laatste fluitsignaal. We hebben alleen niet kunnen scoren”, concludeert Hans Staps, trainer van Beerse Boys. ,,Op een gegeven moment wordt onze spits hard getackeld, je hoorde de klap tot aan de dug-out. Wij vonden het een strafschop maar de scheidsrechter niet, dat overkomt je wel eens in voetbal. Alleen, nu scoorden zij uit de aanval meteen hierna via een vrije trap de 1-0 wat het extra zuur maakt.” Beerse Boys is nog altijd op zoek naar de eerste zege, maar aan de inzet zal het niet liggen zegt Staps. ,,Mijn team heeft hard gewerkt en er alles voor gegeven.”

Oirschot Vooruit - NWC 3-2 2. 0-1, 30, Bram van Straten 1-1, 50. Bram Meeuwis 2-1, 56. Job van Gestel 3-1, 65. 3-2(pen.)

Roland Schuermans en Oirschot Vooruit blijkt vooralsnog een match made in heaven. De thuisploeg won en staat bovenaan in de tweede klasse. ,,We staan nog steeds met beide benen op de grond, het is mooi maar we nemen het per wedstrijd. NWC is een lastige tegenstander en altijd een team dat meedoet om de titel, winnen daartegen geeft de selectie een enorme boost.” Ook de jeugdspelers zijn een belangrijk onderdeel van Schuermans zijn ploeg, 16-jarige Max van de Wal mocht vandaag zijn debuut maken en scoorde ook nog eens bijna.