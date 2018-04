Tom van Beers geniet: 'Egoïstisch zijn is niks voor mij'

Dongen heeft tegen Jong De Graafschap aan één doelpunt genoeg

23 april Het nieuws dat David Vecht, de beoogde trainer van de Kanaries, volgend seizoen toch niet voor de groep staat, hakte er volgens matchwinner Glenn Kools in als een bom. ,,Ik dacht vooral: 'kut'. Ook wist ik dat de groep hier onrustig van zou worden. Onderling wordt er veel over gesproken." Hoewel de club een prima seizoen achter de rug heeft, is het komende voetbaljaar al enige tijd prioriteit nummer één.