Tom van Rijswijk maakt met zijn terugkeer het verschil voor GDC

BZC’14 - GDC 1-6 (0-2) 15. Joost van Rooijen 0-1, 20. Daan Dernison 0-2, 50. Tom van Rijswijk 0-3, 1-3, 70. Tom van Rijswijk 1-4, 75. Jamie Youell (strafschop) 1-5, 85. Justin Youell 1-6.

Volgens GDC-trainer Gerrit Molenaar was, ondanks dat zijn ploeg geen belangen meer heeft om voor te spelen, de wil om te winnen en het goede voetbal aanwezig. Vooral Tom van Rijswijk, die na een lange periode terugkwam, maakte het verschil op aanvallend gebied. ,,Dat aanvallend verschil, zag je vooral terug in de loopacties die hij maakte’’, sprak de GDC-oefenmeester.

BZC’14 had weinig aanspraak op de winst, waarmee degradatie een feit is voor de club uit Brakel.

SV Capelle - GVV’63 4-1 (3-0) 3. Quinten van Caem (strafschop) 1-0, 34. Quinten van Caem 2-0, 44. Tygo de Jong 3-0, 62. 3-1, 75. Quinten van Caem 4-1

Door het verlies van concurrent Merlijn oversteeg SV Capelle met de winstpartij de degradatiestreep. ,,We zijn vanaf het eerste moment volle bak druk gaan zetten, om de drie punten te houden en ons veilig te kunnen spelen’’, vertelde SV Capelle-trainer Martino van den Broek. Ondanks de wedstrijd tegen de kampioenskandidaat, miste zijn ploeg een vijftal aan basisspelers, waaronder drie keepers. Hierdoor moest de veertigjarige keeperstrainer Erik Kuijssen aan de bak. ,,Hij voorkwam de 3-2 met een belangrijke redding.’’

Schelluinen - Sparta’30 5-0 (3-0)

Binnen een kwartier liep de ploeg van Peter Burg al tegen een 3-0 achterstand aan. ,,Dan is de wedstrijd eigenlijk al gelopen’’, vertelde Burg. ,,We hebben er alles aan gedaan om zo goed mogelijk voor de dag te komen, maar Schelluinen was beter en wij begonnen slecht.’’ Volgens Burg had zijn ploeg nog een paar kansen om dichterbij te komen, maar lieten ze dat voor rust na.

NEO ’25 - NOAD’32 0-1 (0-0). 60. Julian Vos 0-1.

NEO-trainer Stefan Brok had graag in zijn laatste thuiswedstrijd de met een overwinning afscheid genomen maar het mocht niet baten. ,,Voor rust kregen we nog twee dotten van kansen. En na de 0-1 vonden ze het schijnbaar wel goed”, was Brok een beetje teleurgesteld. Bij NOAD’32 hoorden ze in de rust dat BZC’14 met 0-2 achter stond en met vijf punten voorsprong zou er van directe degradatie geen sprake meer zijn. ,,Maar de jongens wilden voor de winst gaan”, keek NOAD-trainer Erwin Verheij terug. ,,We zitten in een flow en dat komt goed uit met het oog op de nacompetitie.”

Vuren - BLC 3-2 (0-0) 63. Bas van de Berk 0-1, 67. 1-1, 83. 2-1, 85. 3-1, 89. Jori Pallada

BLC vertoonde het eerste uur goed voetbal, volgens trainer Danny Otterloo. ,,Maar als je het zelf niet afmaakt, doet de tegenstander dat wel’’, sprak Otterloo. ,,We hadden voor rust een aantal goede kansen, waarvan drie in hadden mogen gaan.’’ Door een snelle reactie van Vuren en een, volgens de trainer van BLC een buitenspeldoelpunt was, komt zijn ploeg 2-1 achter te staan. ,,Dan zie je het weglopen bij ons’’ vertelde Otterloo. ,,We mogen ons zeker schamen voor wat we hebben laten zien.’’

Haaften – Merlijn 5-1