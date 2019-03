TOP en Nooit Gedacht dromen over de échte beker: ‘Misschien loopt het hele dorp wel uit’

Zo dichtbij en toch nog zo ver weg. Zo ongeveer moet het voor de voetballers van derdeklasser Nooit Gedacht voelen. Als ze winnen van TOP mogen ze zich opmaken voor het grote avontuur in de landelijke beker. Maar ja, de tegenstander speelt wel twee niveaus hoger. ,,Als we tien keer tegenover deze ploeg staan, winnen we misschien één keer", zegt middenvelder Thijn Vos voorzichtig. ,,De kans dat wij door gaan, is klein. Als we als team spelen, geconcentreerd zijn en veel strijd leveren, kunnen we het TOP moeilijk maken."