TOP-keeper Vendrig stopt zesde (!) penalty op rij

Bijzonderheid van de wedstrijd: Piet Drijvers, trainer van Oirschot Vooruit, had weinig positiefs te zeggen over het spel van zijn ploeg. ,,Helaas zitten we nog altijd in een dipje. We moeten maar lekker gaan carnavallen en daarna de draad oppakken. Onze wedstrijd is tegen Best Vooruit en dat is een mooie derby om naar uit te kijken.”