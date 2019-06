TOP laat zich niet van de wijs brengen door amateurversie van Tim Krul: tegenstander wisselt keepers

AMATEURVOETBAL Overzicht | TOP ronde verder na ‘Tim Krulletje’ van Rohda Raalte, EVVC wint na strafschop­pen van Helmondia

19:18 In de nacompetitie vielen vandaag de eerste beslissingen in de afsluiter van het amateurvoetbalseizoen. EVVC won na strafschoppen van Helmondia. TOP was vanaf elf meter te sterk voor Rohda Raalte. Laatst genoemde ploeg wisselde vlak voor tijd nog van keeper, net zoals Louis van Gaal ooit deed met Cillessen en Krul.