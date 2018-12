TOP, Nooit Gedacht en Achilles Veen mogen weer een ronde verder in de beker

Zuid 1

EFC - Achilles Veen 0-2 (0-0). Het Eerselse EFC week voor deze wedstrijd uit naar een van de verlichte kunstgrasvelden op sportpark van Bladella in Bladel. Eersteklasser EFC hield in de eerste helft goed stand tegen de zaterdaghoofdklasser, in een leuke wedstrijd met felle duels. In de 43ste minuut was EFC-spits Max van Limpt gevaarlijk, hij schoot de bal tegen de keeper. In de 55ste minuut opende Thomas de Man de score voor Achilles Veen, 0-1. De gasten kwamen in de 68ste minuut op 0-2 door een afstandsschot van Niek Wilborts. Achilles Veen speelt in de volgende ronde thuis tegen Nuenen.