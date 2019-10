TOP onderuit in derby met HVCH

HVCH - TOP 2-1 (0-1). 13. Karim Kabaseke 0-1, 58. Yannick van den Berg 1-1, 73. Freek van Eembergen 2-1.

In de derby tussen HVCH en TOP was strijdlust troef. Daarin was de thuisploeg net wat feller dan de gastpartij. ,,Als we die kwaliteiten ook hadden laten zien, was het misschien anders gelopen”, meende de verliezende trainer Bas Gösgens.

Het had zomaar gelijk kunnen worden. Mustafa Seddiqi, voorheen speler van HVCH, vergat in de slotfase van twee meter afstand de gelijkmaker te maken. Hij maaide over de bal heen. Voetballend vond trainer Roy de Haan van HVCH het ook niet zo best wat hij had gezien op het veld. ,,Alleen is de manier waarop wij als team functioneren echt top.

Woezik - Rhode 5-3 (2-1). 12. 1-0, 35. Mark van der Zanden 1-1, 44. 2-1, 67. Geert Oerlemans 2-2, 73. Simon van de Wetering 2-3, 77. 3-3, 90. 4-3, 90+4. 5-3.

,,We hebben op vervelende momenten de goals tegen gekregen vandaag”, baalde Rhode-coach John Meijs. Het lukte Rhode dus niet om een 2-3 voorsprong vast te houden. ,,Woezik speelde met veel lopende mensen en daar kregen we niet altijd vat op. Daar zullen we dus aan moeten werken.”

Nemelaer - Erp 0-0.