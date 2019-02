TOP Oss verliest Nieveld aan Kozakken Boys

Nieveld speelde in totaal 34 keer voor TOP. In die duels wist hij tweemaal het net te vinden. Eerder voetbalde de Bosschenaar voor Feyenoord (waar hij in de jeugd speelde), Excelsior, PEC Zwolle, FC Eindhoven en Go Ahead Eagles. In de jeugd speelde hij voor zijn tijd bij de Rotterdammers voor amateurclub OSC’45 en FC Den Bosch.