TOP-speler noemt arbiter zieligerd en krijgt twee keer geel en twee keer rood in één duel

Leones - TOP 3-2 (1-1). 25. Dylan van de Ven 1-0, 42. Anwar Tuithof 1-1, 47. Stefan de Jong 2-1, 74. Stefan de Jong 3-1, 90. Anwar Tuithof 3-2. Rood: 55. Stefano Verburg (TOP).

TOP speelde een opmerkelijke wedstrijd tegen Leones. Anwar Tuithof maakte twee doelpunten, maar de thuisploeg trof drie keer doel. ,,De 3-1 was in buitenspelpositie”, baalde trainer Bas Gösgens. Die zag zijn team 35 minuten met tien man spelen. ,,We voetbalden toen beter dan de tegenstander. “

Stefano Verburg kreeg in de 55ste minuut twee keer een gele kaart en kon dus vertrekken. Daar bleef het alleen niet bij. ,,Hij zei zieligerd tegen de scheidsrechter”, gaf Gösgens aan. ,,Gevolg: twee gele kaarten en dus rood. Toen Stefano van het veld liep, gaf de arbiter blijkbaar nog een keer de rode kaart. Tenminste, dat kwam hij in de bestuurskamer vertellen. Als iemand de scheidsrechter nou uitscheldt met een ziekte, mag je van mij donkerrood geven. Maar voor zieligerd.. daar word je toch niet warm of koud van.“

Erp - Rhode 0-2 (0-1). 38. Simon van de Wetering 0-1, 65. Koen van Deurzen (e.d.) 0-2.

Een verre uittrap van Rhode-doelman Frank van den Boogaard werd perfect doorgekopt en kwam terecht bij Simon van de Wetering. De spits draaide weg bij zijn directe tegenstander en zag de doelman van Erp te ver voor zijn doel staan. Er volgde een fraaie lob, die de openingstreffer opleverde. ,,Die goal hadden we nodig. Kort daarvoor overleefden we bij een scrimmage drie grote kansen”, zag Rhode-coach John Meijs, die zag dat zijn spelers na rust wat meer controle hadden. ,,We konden de bal wat langer in de ploeg houden.”

Erp verloor zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen in de eerste klasse C. Rhode won met 0-2. Erp-trainer Jurgen van Wanrooij: ,,We hebben drie kansen in één gehad. Helaas ging de bal er niet in. Dit is een teleurstellend resultaat. “ Koen van Deurzen scoorde weliswaar, maar dat was in het verkeerde doel.

Brabantia - HVCH 2-3 (1-0). 42. Moreno Koenders (pen.) 1-0, 58. Robin Knapp 1-1, 66. Tim Kamp 1-2, 80. Stijn van den Hurk 1-3, 90. 2-3.

HVCH speelde zonder broertjes Roy Vissers en Joey Vissers tegen Brabantia. Beiden waren volgens trainer Roy de Haan geblesseerd. De club uit Heesch had voor rust moeite met de thuisploeg en kwam door een strafschop met 1-0 achter te staan. In de tweede helft maakte het team drie goede goals. De aansluitingstreffer kwam te laat. HVCH staat na twee duels eerste in de eerste klasse C.

Nemelaer - Alverna 3-2 (2-0). 31. Giel van de Ven 1-0, 37. Geert van de Ven 2-0, 70. Wouter Molenaar 3-0 (pen.), 71. Bart Schiks 3-1, 75. Sander Bisseling 3-2.