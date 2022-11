TOP-trainer Gösgens heeft het naar zijn zin in Oss, maar tóch vertrekt hij: ‘Ambitieuze tweedeklasser zou mooi zijn’

Al bijna 20 jaar is Bas Gösgens (54) actief als hoofdtrainer. Momenteel zwaait de oefenmeester voor het vierde seizoen de scepter bij eersteklasser TOP. En daar zal het bij blijven, want Gösgens liet onlangs aan het bestuur en zijn spelers weten op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.

Nog steeds heeft de oud-prof van FC Den Bosch, TOP Oss en het Belgische KSV Mol het goed naar zijn zin in Oss. De chemie tussen Bas Gösgens en de selectie van TOP is prima, terwijl de coach naar eigen zeggen nooit zonder enige tegenzin vanuit zijn woonplaats Engelen naar het Osse sportcomplex rijdt. ,,Het mooie aan TOP is dat het elftal een echt vriendenteam is en vooral bestaat uit jongens van de club, die vanuit de jeugd zijn doorgestroomd”, vertelt Gösgens op tevreden toon.

Het werken met eigen jeugd vindt de goedlachse coach dan ook geweldig. ,,Stappen voorwaarts maken met jonge spelers en een team zien groeien. Daar doe je het in mijn ogen voor.”

Met TOP kwam Gösgens afgelopen seizoen net tekort om zich te kwalificeren voor de nacompetitie om promotie. En ook de huidige voetbaljaargang draait de Osse formatie mee in de subtop van de eerste klasse D, waarin het een aantal kwalitatief sterke teams uit Gelderland treft.

Dat de resultaten goed zijn, heeft volgens Gösgens vooral te maken met plezier. ,,Na iedere wedstrijd maken we het met z’n allen gezellig. Dat zegt genoeg over deze groep. Wij hoeven geen kampioen te worden, maar we willen gewoon lekker meedraaien en ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk genoeg punten hebben”, analyseert de coach. Gösgens begon zijn trainersloopbaan in 2003 bij tweedeklasser Oisterwijk en boekte later succes door kampioen te worden met Deurne en UNA. Ook wist hij met UDI’19 promotie af te dwingen.

Vervolgstap

Gösgens typeert zichzelf als een coach die graag tussen zijn spelers staat. ,,Ik adviseer iedereen om op het veld gewoon je stinkende best te doen. Dat betekent onder meer voetballen met durf en lef. Jongens die met zo’n instelling spelen, spelen vaak het best. Maar wanneer iemand probeert me de maat te nemen, dan heb je een kwaaie aan me”, benoemt de coach. Wat het volgende hoofdstuk in zijn carrière zal worden, is voor de Bosschenaar momenteel nog onbekend. Wel heeft Gösgens al in zijn hoofd zitten wat hij niet en juist wel graag ambieert als vervolgstap. ,,Een ambitieuze tweedeklasser bijvoorbeeld, waar er qua spelersmateriaal nog veel rek in zit en waar ik met een fijne staf kan werken. Ik laat het allemaal rustig op me af komen”, klinkt het vastberaden.



Verder sluit Gösgens een rol als teammanager of assistent-coach zeker niet uit. In het verleden bekleedde de oud-prof laatstgenoemde functie al eens bij FC Den Bosch. Hoe dan ook wil de Bosschenaar absoluut nog een aantal jaar in het voetbalwereldje actief blijven. Mocht Gösgens komend seizoen gewoon weer als trainer voor een groep staan, dan haalt hij nog maar eens aan dat het hebben van plezier een ontzettend belangrijk onderdeel is van het teamproces. ,,Bovendien vind ik het leuker om met echte clubjongens te werken, dan allerlei spelers die van buitenaf worden gehaald.”