TOP verslaat Limburgse hoofdklasser via strafschoppen en gaat naar de finale van de beker

Districtsbeker Zuid 2Feest voor sv TOP, want de Ossenaren hebben de finale van de districtsbeker Zuid II bereikt door in Nuth hoofdklasser RKSV Minor met strafschoppen te verslaan. De reguliere speeltijd eindigde in 1-1, maar de Ossenaren waren in de penaltyserie sterker: 2-4. Ook heeft de Osse eersteklasser de tweede periode gewonnen.

Na 90 minuten stond er een 1-1 stand op het bord, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen tussen de Limburgse hoofdklasser en de eersteklasser uit Oss. Moment van de wedstrijd was in de 75ste minuut. TOP-keeper Roel Kuilder leek een kwartier voor tijd een strafschop te stoppen, maar door het effect dat aan de bal zat, scoorde Minor via Amin Elalji alsnog. Voor de Ossenaren was Metin Alkir degene die het net wist te vinden.

Ook periodetitel

Eersteklasser TOP heeft dubbel feest. Nemelaer speelt in de competitie gelijk, dus pakken de Ossenaren de tweede periodetitel. Daardoor is de ploeg van oud-prof Chris van den Dungen verzekerd van deelname aan de play-offs voor promotie naar de hoofdklasse.

In de finale wacht Groene Ster, dat donderdag Wittenhorst met 1-2 versloeg. Groene Ster staat tweede in de hoofdklasse B, Minor stond tiende in dezelfde competitie. TOP staat in de eerste klasse C op een punt van koploper Juliana'31.

Finale in Geffen

Op zondag 9 juni wordt de finale gespeeld op het veld van Nooit Gedacht in Geffen. Een plek waar TOP na de kwartfinale goede herinneringen aan heeft, want toen werd er met 1-2 gewonnen in Geffen.

Minor - TOP 1-1 (0-0). TOP wns met 2-4. 75. Amin Elalji (pen) 1-0, 80. Metin Alkir 1-1.