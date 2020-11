Topamateurs mogen kiezen over vervolg competitie: ‘Maar waar is optie vier?’

De competitie helemaal uitspelen vanaf het moment dat die is stilgelegd, op nul beginnen en één competitiehelft spelen, of de competities in tweeën opdelen op basis van de geografische ligging en dan opnieuw beginnen: dat zijn de drie opties die de KNVB geeft aan de beste amateurvoetbalcompetities voor de hervatting van het seizoen. Bij de eerste optie vervalt de nacompetitie.