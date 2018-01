Topamateurs voetballen weer na winterstop: de uitslagen van zondag 14 januari

„We gingen hier naartoe om te winnen en dat hebben we gedaan”, aldus trainer Danny Buijs. Met een kanttekening: „Wat betreft de manier waarop had ik van tevoren iets anders in gedachten. Ik verwachtte meer aan voetballen toe te komen, maar door het goede drukzetten van Katwijk lukte dat niet. Dan moet je op de ‘tweede bal’ gaan spelen en dat deden we in de tweede helft beter. Zonder goed te voetballen waren we toen de bovenliggende partij. We kregen meer grip en je weet dat we met deze ploeg dan kansen krijgen en goals gaan maken”, doelde Buijs op het dodelijke aanvalsduo Mendes Moreira en Ahmed el Azzouti.