Topper Bavel - Gilze in extremis onbeslist

Zondag 3BDe topper in de derde klasse B Bavel - Gilze is geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Lang leek Bavel met de winst aan de haal te gaan, maar uiteindelijk kwam Gilze langszij.

Bavel - Gilze 1-1 (1-0). 25. Niek Akkermans 1-0, 90+2. Willem van Eijck (pen.) 1-1.

De wedstrijd tussen de twee hooggeplaatste ploegen was er één zoals deze hoorde te zijn, meende Gilze-trainer Jeremy Buchly. ,,Gelijk opgaand, weinig uitgespeelde kansen, duels op het middenveld... echt leuk om te zien.”

Het meest bijzondere aan de wedstrijd was dat Gilze in blessuretijd alsnog op gelijke hoogte kwam. ,,Een terechte afspiegeling van de wedstrijd”, aldus Buchly. Hij was erg tevreden met de late goal. ,,Aan verliezen heb je niks en wij forceerden heel de tweede helft naar de 1-1.”

Be-Ready - SC Emma 3-1 (1-0) 36. Robin van den Berk 1-0, 56. Kevin van Gool 2-0, 83, Maciek Dziedic 2-1, 89. Siem Velthoven 3-1.

Een winnende trainer is een tevreden trainer, meestal tenminste. Dat gold niet voor Marco Verschuren, oefenmeester van Be-Ready. ,,Voor de rust speelden we goed, maar misten we verschrikkelijk veel kansen. Maar ik heb nooit gedacht dat we punten zouden morsen, daarvoor was het krachtsverschil te groot.”

Gudok - Dubbeldam 3-1 (1-0). 29. Norris Hennekam 1-0, 47. 1-1, 70. Kevin Kluijtmans 2-1, 82. Jeffrey Vos (pen.) 3-1.

Dubbeldam speelde zowel het eerste kwartier van de wedstrijd en het eerste kwartier na de rust aardig mee, maar werd verder niet gevaarlijk. ,,Zij hadden na twintig seconden al op 0-1 moeten komen. Gelukkig voor ons ging die bal er niet in”, aldus Gudok-trainer Ronald Boudewijn.

Het meest bijzondere aan de wedstrijd waren de laatste tien minuten. Een sportief duel eindigde met een hoop gedoe. ,,Dubbeldam was het niet eens met de penalty die wij, na een handsbal van hen, kregen”, aldus Boudewijn. ,,De scheidsrechter vond dat de speler in kwestie een onnatuurlijke houding had en legde de baal op de stip. Dat zorgde voor de discussie, maar al met al hebben wij verdiend gewonnen.”

UVV’40 - ZIGO 2-1 (2-0). 59. Ralph IJpelaar 2-1.

ZIGO gaf een resultaat in de eerste helft uit handen, zag coach Rob van Belkom. ,,We hadden zelf moeten scoren. Daarna staan de in de omschakeling niet goed gepositioneerd en anticipeerden we niet goed.”