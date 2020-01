Topper Waspik - RWB onbeslist: ‘Schieten we niks mee op’

RWB had de banden van de kampioenskar op kunnen pompen als nummer twee Waspik was geklopt. Dan zou maar liefst een gat van tien punten zijn geslagen. Na de eerste helft leek het erop dat zover kwam door twee prachtige doelpunten van Kevin Remie en Brent van Look. Wie had gedacht dat de thuisclub een mokerslag was toegediend, kwam bedrogen uit. ,,Met een mannetje meer op het middenveld hebben we RWB bij de strot gepakt”, zag trainer Eugène van der Heijden. ,,Door onze veerkracht hebben we dit gelijkspel meer dan verdiend, al schieten we niks mee op.” Collega Larry van Ommen was zelfkritisch. ,,Misschien had ik op het middenveld wat moeten doen om weer grip op het duel te krijgen.”