Topschutter Pijlman moet toekijken bij mogelijke kampioenswedstrijd van Brakel

Sten Pijlman moet vanmiddag vanaf de zijlijn toezien hoe zijn teamgenoten het doen in de laatste thuiswedstrijd van Brakel tegen Noordeloos. De aanvaller, die dit seizoen twaalf keer scoorde in de competitie, kreeg afgelopen weekeinde rood in het duel met Kerkwijk. ,,Het is mogelijk ook onze kampioenswedstrijd, dat maakt het extra zuur om het duel te missen. Het is jammer en voor mij extra spannend langs de lijn, maar ik ben ervan overtuigd dat de jongens het ook zonder mij kunnen. We moeten eerst naar onszelf kijken en zorgen dat we met 3-0 winnen, meer kunnen we niet doen."