Topschutters nemen weekje pauze, Bakkali profiteert maximaal

Tim Saaman, Rémon Koenen, Jos Peltzer en Kevin Remie scoorden allemaal niet. En dat was voor het eerst dit seizoen. Vaak waren ze allemaal trefzeker of anders in ieder geval drie van de vier topscorers. Bakkali was wel trefzeker. Hij maakte een van de twee Waalwijkse treffers tegen Beek Vooruit (2-2) en vergezelt Koenen, Peltzer en Remie op plek twee. Saaman blijft met een verschil van anderhalf punt op plek een.