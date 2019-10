Topscorer Remie verslaapt zich en moet op de bank beginnen, maar scoort tweemaal als invaller

Kevin Remie wordt ook wel gezien als een Waalwijks fenomeen. Al enkele jaren is hij de topschutter bij de Tricolores van RWB en nu die club is gedegradeerd naar de vierde klasse krijgt hij meer kans. Mocht hij zich niet verslapen. Dat gebeurde zondag wel, maar geen zorgen voor Remie. Als invaller was hij alsnog tweemaal trefzeker.

RWB - VCW 3-0 (1-0). 12. Alex Huijps 1-0, 73. Kevin Remie 2-0, 86. Kevin Remie 3-0.

Koploper RWB had het lastig met VCW. Trainer Larry van Ommen had wel een idee waarom. ,,Ik was bij RKC Waalwijk tegen Ajax en zag RKC zich ingraven. Ik denk dat VCW goed naar Waalwijk heeft gekeken. Ze verdedigden precies zo”, meende hij. ,,We hadden moeite met hun verdedigende spel. Ik vond hen in de tweede helft ook beter starten dan wij. “

Alex Huijps had in de eerste helft de score al geopend. Na een uur spelen viel spits Kevin Remie in. Hij had zich verslapen en begon op de bank. De topscorer hielp RWB met twee doelpunten aan een ruimere overwinning. Of hij zich volgend weekeinde weer mag verslapen? ,,Dat zei ik ook al”, lachte Van Ommeren. ,,Iedereen moet zich aan de regels houden.”

Berkdijk - RFC 1-1 (0-0). 70. Lorenzo van Boxtel 1-1, 71. 1-1.

Berkdijk pakte een puntje tegen RFC. De ploeg was niet zo goed aan het seizoen begonnen, maar herpakte zich tegen de op papier sterkere tegenstander. ,,We zagen de werklust en de wil om voor elkaar problemen om te lossen”, zei elftalleider Patrick van Wanrooij tevreden. ,,We hebben recent wat maatregelen moeten nemen en harde noten moeten kraken. Dat heeft effect gehad.”

Lorenzo van Boxtel was met zijn doelpunt de gevierde man. Hij maakte de eerste treffer van Berkdijk van het seizoen. ,,Die krijgt zo een paar pullen bier”, beloofde Van Wanrooij dan ook.

Waspik - Raamsdonk 6-0 (3-0). 7. Lesley Verschuren 1-0, 11. Luuk Molenschot 2-0, 44. Guido van den Hoven 3-0, 48. Guido van den Hoven 4-0, 54. Coen Roksnoer 5-0, 80. Lesley Verschuren 6-0. Rood: 14. (Raamsdonk), 19. Jordy van der Kruijssen (Raamsdonk).

Waspik speelde 71 minuten tegen negen man van Raamsdonk. ,,Ik had een spannende derby verwacht. Het was nooit een wedstrijd”, zei Waspik-trainer Eugène van der Heijden. ,,We hebben de wedstrijd heel zakelijk en dominant uitgespeeld.”

Jordi van der Kruijssen kreeg de rode kaart door te applaudisseren voor de scheidsrechter. ,,Heel dom”, vond Van der Heijden. ,,De scheidsrechter kan jou bestraffen. Jij kunt de scheidsrechter nooit bestraffen. “

WDS - Dussense Boys 3-1 (1-1). 19. Harry Sassen 0-1, 21. Koen van Kleef 1-1, 72. Bader Boughardaine 2-1, 81. Ricky Staneke 3-1.

Dussense Boys kwam op voorsprong door Harry Sassen. Twee minuten later stond het al weer 1-1. ,,We hebben die gelijke stand tot de rust vast kunnen houden. Daarna verloren we alsnog. We hebben te veel personele problemen door blessures en jongens die op vakantie zijn”, zei trainer Eric van Genderen.

Blauw Wit’81 – DIA 4-1 (2-1). 17. Frank van Beek 1-0, 20. Bart van Laarhoven 2-0, 81. Frank Claassen (pen.) 3-1, 88. Thimo Netten 4-1.