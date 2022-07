Topscorer van de eeuw Sam Wassenberg na twee jaar alsnog feestelijk uitgezwaaid bij UDI’19

Corona stond dat eerder in de weg. Of hij spijt heeft gehad van zijn besluit twee jaar geleden? Wassenberg lacht. ,,Bij die beslissingswedstrijd tegen Orion twee weken geleden ging het wel weer even kriebelen. Ik had bijna nog een plekje op de reservebank gekregen toen, maar de jongen voor wie ik in de plaats zou komen was net op tijd fit genoeg.”