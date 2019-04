Topscorer Van den Noort verlaat Be-Ready voor SCO

De aanvaller, dit weekeinde tegen VCW opnieuw twee keer trefzeker, heeft besloten de overstap te maken naar SCO uit Oosterhout. Van den Noort was in het verleden al eerder actief voor die vereniging. Dit seizoen hebben Be-Ready en Van den Noort nog genoeg om voor te spelen: de ploeg uit Hank staat op de eerste plaats in de vierde klasse C. Een kampioenschap ligt in het verschiet.