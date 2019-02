Topscorers in BD Zilveren Schoen schieten uit de startblokken in 2019

Zilveren SchoenHet regende weer eens doelpunten op de Brabantse amateurvoetbalvelden en daardoor is het topscorersklassement van het Brabants Dagblad weer flink op de schop. Leider van het klassement blijft deze week Younes Hadouir, die voor zijn ploeg CHC tweemaal trefzeker was.

Hadouir heeft veel concurrentie om de koppositie, want hij zag zijn grootste concurrenten naderen. Neem Real Lunet-spits Jaouad Chraou, die tegen EVVC eenmaal trefzeker was in het 2-2 gelijkspel tegen EVVC. Chraou heeft nu een punt minder dan Hadouir en staat op de tweede tree van het podium.

Podiumplek

De andere podiumplaats wordt bezet door Robin van den Noort. De Be-Ready-spits keerde zondag tegen SC Hoge Vucht terug van een enkelblessure en had precies vijf minuten nodig om weer beslissend te zijn, want hij maakte de 1-3 waardoor de Hankenaren de winst over de streep konden trekken.

Willem Looijen van Nivo Sparta kwam niet in actie. Het duel met NOAD’32 werd afgelast vanwege het overlijden van de oud-voorzitter van de ploeg uit Wijk en Aalburg. Looijen deelt plek vier met Nemelaer-spits Joeri Vugts, die niet scoorde in het treffen met Oirschot Vooruit (1-1).

Wie wel scoorden, zijn Rick Polman van Blauw Geel’38 en Donny van Herpen van Berghem Sport. Polman vond in de thuiswedstrijd tegen Jong FC Volendam tweemaal het net, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg verloor van de koploper van de derde divisie (3-5 verlies).

Hattrickheld

Van Herpen liep wel met een overwinning - en dus een mooie glimlach - van het veld bij Volharding - Berghem Sport. Binnen een kwartier had de goalgetter al tweemaal gescoord en in de extra tijd van de eerste helft voltooide hij zijn hattrick. Het tweetal deelt plek zes met Nivo-middenvelder Frenk Schaap, die dus niet in actie kwam.

Plek negen is veroverd door SV Capelle-spits Onur Ulusan, die in het uitduel met Vuren een hattrick maakte. Erg tevreden zal hij over dat laatste doelpunt niet zijn, want na een opstootje kreeg zowel hij als zijn collega in de aanval (Serhan Eyopoglu) een rode kaart toegewezen. Hoe lang de Capelle-spelers geschorst zullen worden is nog niet bekend. Samen waren ze dit seizoen goed voor 30 van de 51 doelpunten van de nummer twee van de derde klasse D zaterdag.

Dringen op tien

Plek tien wordt al het hele seizoen gedeeld door een enorme hoeveelheid spelers en dat is voor de verandering deze week niet anders. Aram Pusters (TOP), Tony de Groot (OSS’20) en Rico de Laat (Helvoirt) delen plek tien op de topscorersranglijst. Pusters scoorde eenmaal tegen HVCH (0-1 winst), De Groot kwam niet in actie vanwege de afgelaste wedstrijd tegen Quick’20 en De Laat wist voor Helvoirt tweemaal het net te vinden tegen DAW (3-1 winst). Een half punt achter het drietal staat Jasper Gouda Quint, die voor Brakel eenmaal het net wist te vinden afgelopen zaterdag.

De volledige top tien (punten-goals)

1. Younes Hadouir (CHC) 22-22 +2

2. Jaouad Chraou (Real Lunet) 21,0-14 +1

3. Robin van den Noort (Be-Ready) 20-20 +1

4 . Willem Looijen (Nivo Sparta) 19,5-13

Joeri Vugts (Nemelaer) 19,5-13

6. Frenk Schaap (Nivo Sparta) 18-12

Rick Polman (Blauw Geel’38) 18-12 +2

Donny van Herpen (Berghem Sport) 18-12 +3

9. Onur Ulusan (SV Capelle) 17-17 +3

10. Aram Pusters (TOP) 16,5-11 +1

Tony de Groot (OSS’20) 16,5-11

Rico de Laat (Helvoirt) 16,5-11 +2