Topsportmentaliteit ver te zoeken bij Irene: ‘Avondje naar de kermis, maar wel scoren’

Delen per e-mail

Terlo - Irene 0-4 (0-3) 7. Thijn van Vreede, 11. Nick Vliegenthart, 27. Arthur Piasecki, 60. Ferdy van Zon.

,,We hadden eigenlijk wel wat geluk’’, vertelde Irene-trainer Michael van de Wal. ,,Al onze kansen vlogen er zonder moeite in. Tegen Netersel was dat een ander verhaal.’’

,,De jongens, waaronder Ferdy van Zon, zijn gisteren naar de kermis geweest’’, sprak de Irene-oefenmeester. ,,Alsnog scoort hij dan het vierde doelpunt, ondanks een matige wedstrijd en een avond op stap gaan.‘’

Ollandia - DOSKO 4-2 (1-1) 20. Robert Erven, 28 1-1, 46. Robert Erven (pen.), 50. Stefan Erven, 67. 3-2, 75. Robert Erven.

,,Het was een goede overwinning tegen een sterke ploeg’’, zei Ollandia-trainer Mayk van Driel. ,,Veel strijd tussen de ploegen maar wel nog lekker sportief. Na de 4-2 was het geloof bij de tegenstander een beetje weg en was de wedstrijd doodgespeeld.’’

Knegselse Boys - LSV 3-0 (2-0)

LSV was naar eigen zeggen kansloos in Knegsel. Knegselse Boys was feller en vloog erin, waar de voetballers van LSV niet aan te pas kwamen. Een off-day voor de equipe uit Lennisheuvel.