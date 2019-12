Trainer Brands ontslagen bij Roda Boys/Bommelerwaard: ‘Moment was erg vreemd’

Brands kreeg een telefoontje of hij maandagavond naar de club wilde komen. ,,Jan en ik konden niet”, zegt Brands (51). ,,We hoorden dat het niet langer kon wachten, dus zijn ze naar ons werk gekomen. Dan weet je al wel hoe laat het is. Nee, hier hadden we totaal geen rekening mee gehouden. We waren in de competitie heel matig begonnen, daar is ook over gesproken. Maar uit de laatste drie wedstrijden, met duels tegen de nummers één en drie, hadden we zeven punten gepakt. Voetballend zag het er ook beter uit. Dus was het moment wel erg vreemd. Voor mij is het de eerste keer in zestien jaar dat ik als trainer mijn werk niet af kan maken.”