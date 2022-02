Trainer BZC’14 ziet, ondanks 4-0 verlies, genoeg potentie om te willen bijtekenen

MVV’58 – BZC’14 4-0 (2-0) 20. 1-0, 45. 2-0, 70. 3-0, 80. 4-0.



Ook na de winterstop blijft het voor BZC’14 een repeterend en uiterst vervelend verhaal: alweer verloren. En ook nog eens met stevige cijfers tegen een MVV’58 waar je echt niet tegenop hoeft te kijken. ,,We leden veel te veel balverlies”, zag trainer Lenard Weber. ,,En dan ben je uiterst kwetsbaar, zo is weer eens gebleken.” BZC’14 heeft uit tien wedstrijden pas vijf punten gepeurd. “Gelukkig staat NOAD’32 nog onder ons. En we hebben nog zestien wedstrijden te gaan. Ik blijf positief. Sterker nog: ik zou graag nog bij willen tekenen. Ik zie potentie in deze jonge groep.” De grootste uitdaging: positief blijven. ,,Dat is lastig. Maar wel belangrijk. Als de ploeg uit elkaar dreigt te vallen, zijn we nog verder van huis.”

BLC – Vuren afgelast.

Sparta’30 – SV Capelle 3-0 (3-0) 8. Groenenberg 1-0, 15. Vissers 2-0, 25. Van Andel 3-0.

Binnen 25 minuten hadden Derk Groenenberg, Anrico Vissers en Lennard van Andel de punten al op een presenteerblaadje gelegd. ,,Wat heb ik genoten van de eerste helft”, zegt trainer Peter Burg. ,,Verdedigend stond het als een huis, dat is al een tijdje. Dat geeft zo veel vertrouwen, je durft meer lef te vertonen. Daardoor zat er meer diepgang in het spel. We zijn super tevreden. Na rust was het wat minder, maar dat boeit niet.” Voor Wilco van Oord was het hosannamiddag: vlak voordat het eerste doelpunt viel, brak de verdediger zijn sleutelbeen.

Sparta’30 is in goeden doen, dat geldt niet voor SV Capelle. ,,De wedstrijd had eigenlijk moeten worden afgelast”, vond trainer Edin Curic, ,,want het veld was verschrikkelijk slecht. Sparta’30 speelt er altijd op, heeft dus een voordeel. Ik gebruik het niet als excuus, want we kwamen ook in speltechnisch opzicht tekort. Heeft alles te maken met veel te veel spelers missen, we kunnen dat niet opvangen. En we hebben door corona niet fatsoenlijk kunnen trainen. We missen ritme.” Lichtpuntje: na rust maakte Sijmen Branderhorst zijn rentree.

GVV’63 – Haaften 3-0 (2-0) 23. Libbers 1-0, 40. Libbers 2-0, 60. Libbers 3-0.

In deze Waalderby had Bart Fransen, trainre van Haaften, spits Mathijs Libbers maar amper gezien. Maar de boomlange aanvaller was op drie momenten wel degelijk hét mannetje, het leverde hem een hattrick op. ,,Mathijs is een fantastische spits”, looft trainer Denny van Geffen hem. ,,Hij is heel compleet. Heeft een goed schot in zijn linker, is gevaarlijk met de kop. Soms heeft hij peper in zijn reet nodig.” Maar vandaag dus niet. ,,Heeft ook te maken met Lars Tertoolen”, zegt Van Geffen. ,,De keeper van Haaften is zijn maatje, vandaar.”

Het werd dus een afgetekende nederlaag voor Haaften, dat in de eerste helft toch een paar aardige kansen kreeg. Fransen: ,,GVV’63 is in vergelijking met de andere ploegen in 3D een stukje verder. Voor mij is het dé titelkandidaat.” Dat kan Van Geffen alleen maar beamen. ,,Ik wil met een kampioenschap afscheid nemen van deze mooie club.”

Schelluinen - GDC 0-0. Op bezoek gaan bij een subtopper terwijl je door allerlei omstandigheden zes basisspelers mist, dan mag je hopen dat de brilstand op het scorebord uteindelijk ook de eindstand wordt. GDC, dat slechts twaalf spelers beschikbaar had, kreeg dat voor elkaar. ,,Daarom ben ik ook heel tevreden”, zegt trainer Gerrit Molenaar. ,,Ook de manier waarop we dit puntje binnen hebben gesleept is bewonderenswaardig. We zouden in een strakke organisatie spelen om zo min mogelijk weg te geven, en dat scenario heeft zich ook voltrokken.” GDC kreeg zelfs nog de beste kansen om er een overwinning uit te slepen. ,,Dat is niet gelukt. Geeft niks. We hebben gekregen wat we wilden hebben.”

NOAD’32 – NEO’25 0-3 (0-1) 30. Van Caem (pen.) 0-1, 60. Van Caem 0-2, 80. Van Wanrooy 0-3.

Noah van Caem speelde een hoofdrol in een pover duel, vooral veroorzaakt door een slecht veld. Hij benutte halverwege de eerste helft een strafschop, waarover de Wijk en Aalburgse aanhang zijn twijfels had. En na rust profiteerde hij van de wind door de bal vanuit een hoekschop meteen tegen de touwen te jagen. ,,Onze doelman, die meestal toch heel betrouwbaar is, zag er niet zo goed uit”, vond Anton de Waal, pr-man van de hekkensluiter. Nicky van Wanrooy zette zichzelf ook nog op de kaart. ,,Die schoot uit een onmogelijke hoek toch nog via de binnenkant van de paal raak’, aldus De Waal, die van zijn eigen elf weinig hoogtepunten kon noteren voor het clubblad.

TSVV Merlijn – ONI afgelast, want bij TSVV Merlijn waren te veel coronagevallen. Op dinsdag 8 maart wordt de wedstrijd ingehaald.