Trainer Cito vindt dat ploeg met 25-0 had kunnen winnen, maar speelt uiteindelijk met 3-3 gelijk

Herpinia – Cito 3-3 (3-2). 3. Van Dieten 1-0, 6. Van den Heuvel 2-0, 9. Arts 3-0 35. Van de Wetering 3-1, 40. Coskun 3-2, 90. Korkmaz 3-3.

,,Wij zijn echt een hele rare ploeg”, zegt Herpinia-trainer Maarten Hendriks. ,,Verloren we afgelopen donderdag nog van een degradatiekandidaat, nu pakken we een verdienstelijk punt tegen een titelkandidaat. Ik kon mijn ogen ook niet geloven toen ik na tien minuten zag dat we met 3-0 voor stonden. Uiteindelijk kun je het niet vasthouden, maar ben wel trots op de ploeg”, geeft Hendriks aan. Ook Cito-trainer Yavuz Demirci kon zijn ogen niet geloven. ,,We hadden vandaag met 25-0 kunnen winnen. Zo veel kansen gehad, maar je maakt ze gewoon niet af. De jongens hebben er hard voor gewerkt, maar soms wil het gewoon niet”, zegt Demirci.

Achilles Reek – SES 2-2 (0-0) 55. Van der Steen 1-0, 65. 1-1, 72. 1-2, 76. Van der Steen 2-2.

,,Het was een leuke wedstrijd om te zien”, zegt Achilles Reek-trainer Frank Nelissen. ,,In het eerste uur waren we beter, maar door de warmte raakte de pijp een beetje leeg. Uiteindelijk was een gelijkspel ook wel terecht.”

Ulysses – SCMH 1-2 (0-0) 68. Brouwer 1-0, 72. Van Doorn 1-1, 82. Van der Velden 1-2.

,,In de eerste helft waren we veel beter en kregen echt grote kansen”, zegt Ulysses-trainer Manfred van Erp. ,,Na de 1-0 dacht ik van ‘het kan wel wat worden’, maar we geven de goals weer slordig weg. We hebben er in ieder geval hard voor gewerkt vandaag.” SCMH-trainer Stan Vos vond de overwinning gestolen. ,,We speelden gewoon niet goed in de tweede helft. Op een bepaald moment bracht ik de 17-jarige Loek Vulders in en die bracht wat nieuwe energie met zich mee. Uiteindelijk pak je drie gestolen punten, maar die tellen ook.”

Juliana Mill – FC De Rakt 0-2 (0-2) 29. Polat 0-1, 44. Langehuizen 0-2.

FC De Rakt kent net als Vorstenbossche Boys een goed seizoen en staat na de overwinning op Juliana Mill steviger op de tweede plaats. ,,De eerste drie spelen nacompetitie en aangezien we acht punten voor staan op de nummer vier, moeten we het wel redden”, zegt De Rakt-trainer Eus Marijnissen, die het seizoen omschrijft als een topseizoen. ,,Vandaag zijn we ook geen moment in de problemen geweest en kon ik lekker bruin worden op de bank”, zegt Marijnissen.

Gassel – SJO/SSA Vesta 0-5 (0-3) 9. Zegers 0-1, 21. Barf 0-2, 42. Schoenmakers 0-3, 46. Homan 0-4, 53. Zegers 0-5.

,,Het was bij ons heel erg puzzelen met spelers van andere elftallen”, geeft Vesta-trainer Mark Strik aan. ,,We namen vandaag ook vier jongens onder 19 mee en die hebben laten zien dat ze meekunnen op dit niveau.”

SIOL – NLC’03 2-2 (0-2) 18. S. van den Brand 0-1, M. Van den Brand 0-2, 55. 1-1, 65. 1-1.

,,We stonden in de rust een beetje gelukkig voor”, zegt NLC-trainer Willem van Kreij. ,,Na de 0-2 vielen we wat terug en konden we de voorsprong helaas niet vasthouden. Maar er is wel hoop, want we zijn het best in vorm van alle degradatiekandidaten dus ik denk dat we het wel gaan redden.”

Festilent -Vorstenbossche Boys 2-3 (2-0) 1. Manders 1-0, 22. Manders 2-0, 66. Van Heeswijk, 2-1, 76. Van Heeswijk 2-2, 84. Van Heeswijk 2-3

,,We hebben ons plan goed uitgevoerd en ben tevreden met wat ik gezien heb vandaag”, geeft Festilent-trainer Tom Jacobs aan. De wedstrijd zou uiteindelijk beslist worden door een bijzonder moment. ,,Wij kregen een vrije trap tegen in onze zestien omdat onze keeper de bal langer dan zes seconden vasthield volgens de scheidsrechter. Uit die vrije trap kwamen zij terug en kregen ze een boost. Daarna werd het heel lastig voor ons”, zegt Jacobs. Assistent-trainer Wibo Scholtus begreep de situatie ook niet. ,,Ik dacht het voor tijdrekken was, maar vond dat raar want de keeper was niet irritant bezig”, zegt Scholtus. ,,Ik heb dit niet vaak gezien eerlijk gezegd. Uiteindelijk wil ik de jongens een compliment geven voor hun vechtlust en hoe ze zijn teruggekomen.”