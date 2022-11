Trainer Fatah Hadouir na dit jaar weg bij CHC: ‘Ik vind het tijd voor iets anders’

SCG’18 lost keeperspro­bleem op met ‘eigen kweek’ De Laat: ‘Als ik ooit nog hogerop wil, moet ik het nu laten zien’

Toen doelman Dennis Schoenmakers bij SCG'18 vertrok, was er even sprake van een keepersprobleem. Wie moest in seizoen 2022/23 het doel verdedigen? De overschrijvingsdeadline was immers reeds verstreken. Gelukkig was daar Jorg de Laat, een doelman uit ‘eigen kweek’.

20 oktober