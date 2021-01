Trainer Heijkoop verlengt met twee seizoenen bij DESK

De behoefte voor een dergelijke verlenging bleek sterk, zo meldt DESK op hun website. Met name het feit dat de Kaatsheuvelse vierdeklasser bezig is met de transitie naar het zaterdagvoetbal was voor Heijkoop een belangrijke reden om te verlengen. ,,Ik wil DESK helpen met het realiseren van de toekomstvisie. De fundering voor het zaterdagvoetbal is gelegd, maar het huis is natuurlijk nog niet af", zo stelt hij op de website.