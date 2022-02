Trainer Olympia’60 vergeet in welke klasse zijn ploeg speelt

Fatsoenlijk voetballen was er niet bij, zag Nigel Branderhorst, trainer van de thuisclub. ,,Het was echt niet om aan te zien. Op basis van kracht hebben we de punten onze derde zege geboekt.” Zijn collega Mo Duzgun vond dat het ‘een gevecht was tussen twee blinden’. ,,Dit had niks met voetballen te maken, het leek wel kelderklasse.” Maar Olympia’60 komt toch uit in de krochten van het zaterdagvoetbal. ,,O ja, dat was ik even vergeten.” Lichtpuntje: ,,Na rust hebben we geprobeerd om er nog iets van te maken.”