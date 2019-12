Trainer snapt niks van horloge arbiter, 25 minuten extra speeltijd bij Hedel - OKSV

Zondag 5CHedel en OKSV kenden een lange zondagmiddag. Naast de gebruikelijke speeltijd rekende de arbiter wel erg ruim bij de extra speeltijd. In totaal liet hij de ploegen 25 minuten langer voetballen.

Hedel – OKSV 4-1 (2-1). 20. Bart Vos 0-1, 35. 1-1, 37. 2-1, 75. 3-1, 80. 4-1.

,,De scheidsrechter had een negatieve invloed op deze wedstrijd. Hierdoor raakte mijn spelers geïrriteerd. Werkelijk alles werd in ons nadeel gefloten”, beschreef trainer Fred Donkers van OKSV het duel.

Ook over de speeltijd die de arbiter hanteerde was Donkers verbaasd. ,,De eerste helft duurde dertien minuten langer en in de tweede helft telde de scheidsrechter twaalf minuten erbij.”

RKVSC – Maaskantse Boys 1-2 (1-1). 29. Clint van Creij 0-1, 43. 1-1, 47. Rick van de Burgt 1-2.

,,Het was een moeizame overwinning. Wij benutten de kansen niet om verder uit te lopen, daardoor bleef het gevaarlijk“, aldus de trainer van Maaskantse Boys Maurizio Atzeni.

Atzeni kijkt met spanning uit naar de tweede seizoenshelft. ,,Het wordt heel boeiend in de subtop, de verschillen zijn klein. We zullen met de hele groep alles moet geven in de strijd om de bovenste plaatsen.”

SBV – SCZ 7-1 (3-0). 15. Mart van Veghel 1-0, 31. Joshua van Tongeren 2-0, 43. Kevin Heijnen 3-0, 52. Laurens Soeroredjo 4-0, 57. Mart van Veghel 5-0, 65. 5-1, 71. Jaimy Knipping 6-1, 73. Max Tielemans 7-1.

,,We scoorden heel makkelijk en zo sluiten we goed af voor de winterstop”, zag trainer John Putters van SBV.

De mooiste treffer van de middag kwam volgens Putters van de voet van Joshua van Tongeren. ,,Zijn vrije trap vloog vanaf dertig meter stijf in de kruising. Een ongelooflijk mooie goal.”

MOSA’14 – DESO 1-2 (1-1). 31. Wesley van Bergen 0-1, 36. Olaf Bosch 1-1, 62. Jason Megens 1-2.

,,De eerste helft golfde het spel op en neer. Na rust was het aan onze kant wat onrustig. Nadat we op achterstand kwamen missen we het zelfvertrouwen om daadkrachtig op jacht te gaan naar de gelijkmaker”, aldus elftalleider Nick van den Helm van MOSA’14.

,,Een gestolen overwinning. De drie punten waren niet teveel voor mijn ploeg. We speelden niet goed. Maar natuurlijk ben ik blij met deze winst. Met zeven punten in de laatste drie wedstrijden vinden we aansluiting bij de middenmoot”, zag Stan Vos, trainer van DESO.