Trainer Tom Heijkoop jaar langer bij DESK

Zondag 4I Herpinia-fan denkt dat Boxtelse thee geen zuivere koffie is

2 december Na afloop van de wedstrijd tegen Boxtel vroeg Herpinia-fan Bennie Kuijpers zich af of er iets in de thee van de spelers zat. Hij zag zijn ploeg na rust namelijk met 4-0 verliezen. Terwijl het voor de thee in kwestie nog zo goed ging.