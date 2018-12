Trainer Van Alebeek twee jaar langer bij Schijndel

Van Alebeek was als speler al jarenlang actief bij Schijndel en speelde in totaal ruim driehonderd wedstrijden voor zijn geliefde club.

,,Er zit nog veel rek in deze jonge spelersgroep. Als we dit elftal de komende jaren bij elkaar kunnen houden dan is Schijndel straks hopelijk weer tweedeklasser”, zo spreekt Van Alebeek zijn sportieve ambities uit. Afgelopen seizoen leek Schijndel op weg naar een vierde achtereenvolgende degradatie, maar die werd uiteindelijk via de nacompetitie voorkomen. Momenteel staan Schijndel en Van Alebeek er een stuk beter voor in competitieverband. De grootmacht van weleer is momenteel de nummer vijf van de derde klasse D. Aankomende zondag wacht de dorpsclash met Avanti.