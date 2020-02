Trainer WNC krijgt twee keer geel voor aanmerkingen op scheids, Nivo Sparta pakt in extremis punt

zaterdag 1CScheidsrechter Kuup was er na een tijdje wel klaar mee in Kloetinge. Cor Prein, trainer van WNC, kreeg maar liefst twee keer geel voor aanhoudende aanmerkingen op de leiding. Kuup was resoluut en stuurde de trainer uit zijn trainersvak.

Kloetinge - WNC 2-2 (1-1). 8. René van Soelen 0-1, 27. Jeroen de Jonge 1-1, 61. Emilio Prieto 1-2, 77. Jeremy Hubregtse 2-2. Rood: Cor Prein (trainer WNC/2x geel).

WNC zou vooraf tekenen voor een punt bij de koploper. ,,Maar gezien het wedstrijdverloop hadden we toch drie punten verdiend”, baalde WNC-trainer Cor Prein die later weggestuurd werd met zijn tweede gele kaart voor aanmerkingen aan het adres van scheidsrechter Kuup. Kloetinge kwam tot twee keer terug tot een gelijke stand. ,,Zuur, Het gebeurde uit twee dode spelmomenten en allebei de goals werden via een eigen speler van richting veranderd, zo in eigen doel.”

Nieuw Lekkerland - Almkerk 2-0 (1-0). 20. Damien Muller 1-0, 75. Harold Vrolijk 2-0.

Na vijf ongeslagen wedstrijden slikte Almkerk weer eens een nederlaag. ,,We speelden onder ons niveau", vond Almkerk-trainer Ad van Seeters. ,,Vooral in de eerste helft. Na rust ging het beter en verdienden we ook de gelijkmaker. Ook is ons een strafschop onthouden, het was een onnodige nederlaag.”

GRC 14 - Oranje Wit 1-2 (1-2). 8. Wilco van Rossem 1-0, 30. Rik Kramer 1-1, 42. Gijs Kila 1-2.

,,De eerste 25 minuten speelden we ons beste spel van het seizoen. Het had makkelijk 3-0 of 4-0 kunnen staan", oordeelde GRC 14-trainer Piet de Kruif. ,,Na de gelijkmaker knakte er iets bij ons, de koppies gingen hangen. We hebben de nederlaag aan onszelf te wijten.”

Papendrecht - Nivo Sparta 2-2 (1-1). 24. Justin Beemsterboer 1-0, 33. Bart Goesten 1-1, 87. Nick Kamerling 2-1, 90+3. Frenk Schaap 2-2.

Natuurlijk waren ze bij Nivo blij dat Frenk Schaap in de extra tijd nog gelijk maakte. ,,Dikverdiend gelijkmaker", doelde Nivo Sparta-trainer Theo de Boon op het doelpunt van Frenk Schaap. ,,We waren de hele wedstrijd de bovenliggende partij. Met het puntje moet Nivo Sparta in de strijd om de tweede periodetitel nu wel LRC voor zich dulden.