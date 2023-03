Trainer zakt vlak voor de aftrap in elkaar, amateurwedstrijd geannuleerd

De schrik zat er goed in bij beide elftallen na het incident. ,,Dat kun je wel zeggen”, stelde elftalleider Bram Wensink van de ploeg uit Aerdt. ,,Onze ploeg was overstuur, maar die van Babberich ook. We hebben elkaar in de ogen gekeken en al snel werd duidelijk dat we beide niet wilden voetballen.”



Matser was bij kennis toen hij met de ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd. ,,Daar zijn ze nu onderzoeken aan het doen”, meldde Wensink halverwege de middag. ,,Ik houd er niet van te speculeren over de aanleiding, dus dat ga ik ook niet doen.”